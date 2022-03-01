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الثلاثاء، 01-03-2022 08:49 م

وزير الزراعة: الوزارة بصدد إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة بصدد إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي يرتكز على الدراسات الخاصة بالأمن الغذائي والاستفادة من خبرات الدول المختلفة في هذا المجال.

وأضاف، خلال لقائه اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة غلام محمد إسحق زى وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن (الفاو) نبيل عساف، أن الوزارة بصدد إنشاء بنك وطني للبذور سيكون حاضنا للأصول الجينية للبذور الأردنية، مشيرا إلى طرح عطاء منذ فترة وجيزة لتحقيق هذا الغرض.

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