وزير الزراعة: تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية لتطوير القطاع

الوكيل الاخباري -

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أوعز وزير الزراعة محمد داودية، بتشكيل لجنة مختصة بمتابعة التوجيهات الملكية الخاصة بالقطاع الزراعي والواردة في كتاب التكليف السامي، ضمن مدة زمنية واضحة وتقارير منظمة تحاكي الإنجاز ومتابعة مفاصل خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال حديثة في يوم الغذاء العالمي، لا سيما موضوع الأمن الغذائي وتنسيق الإجراءات والخطط الداعمة لتحقيق الرؤية الملكية.وأكد وزير الزراعة خلال لقاء جمع كبار الموظفين، اليوم الأحد، أن الوزارة ستبقى في ورشة عمل واجتماع مفتوح لوضع الخطط اللازمة وتبويب التحديات والعمل عليها بناء على أوراق العمل التي ستقدم من كل قطاع ويتم مناقشتها وتضمينها لخطة الوزارة ومواءمتها مع التوجيهات الملكية.ووجه الوزير الأمين العام والمساعدين إلى العمل بروح الفريق وتنسيق اجتماع أسبوعي لمناقشة رزنامة العمل وفتح الأبواب للجميع في القطاع وخارجه، مؤكداً العمل على تطوير آليات التنسيق مع مختلف الوزارات الشريكة وتذليل أي عقبات قد تؤدي إلى تعطيل عمل الوزارة والقطاع.