وزير الزراعة يتابع حالة موظف تعرض للاعتداء ومحاولة دهس من قبل خطرين

الوكيل الإخباري - تابع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات حالة الموظف محمد عبدالرزاق القضاة من كوادر حراج عجلون والذي تعرض إلى الاعتداء ومحاولة دهس من قبل بعض الحطابين المكررين و الخطرين وذلك خلال متابعة الأخير للحطابين.

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واطمئن الحنيفات على صحة الموظف القضاة خلال اتصال هاتفي جاء بعد متابعة الحالة من الناحية الصحية وأيضا الإجراءات المتخذة ضد المعتدين من خلال التواصل مع عطوفة محافظ عجلون والاجهزة الامنية المختصة التي باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم وتوديعهم للقضاء.



وثمن الحنيفات الجهود المبذولة من قبل كوادر الحراج والحفاظ على الثروة الحرجية التي تشكل ثروة وطنية يجب التكاتف على حمايتها من قبل الجميع.



وأكد على الاستمرار في تطبيق خطة وقف التعديات التي شكلت فارق كبير لهذا العام وانخفاض ملحوظ وذلك من خلال جهود كوادر الحراج والدعم والتعاون الكبير من قبل الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية المختصة والمواطنين.

