وزير الشؤون السياسية يؤكد أهمية مشاركة الشباب في الحياة العامة

الوكيل الاخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، إن مشاركة الشباب في الحياة العامة أمر ضروري وهام، مؤكدا ضرورة أن تسهم البرامج التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني، في بناء قدرات الشباب وتوسيع ثقافتهم وزيادة وعيهم في المجالات كافة.



وأشار العزايزة خلال لقائه اليوم الخميس مجموعة من الشباب والشابات المشاركين في مشروع "جسور" الذي ينفذه مركز الثريا للدراسات بالتعاون مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة، إلى أن "قيادتنا الحكيمة أسهمت برفعة الدولة وتقدمها في المئوية الأولى".

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