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السبت، 05-03-2022 02:54 م

وزير الشباب: نعول على مشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة

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الوكيل الإخباري - اطلع وزير الشباب محمد النابلسي على الانتخابات التجريبية التي أقيمت السبت، في محافظة مأدبا والتي نفذها مركز الحياة – راصد بالتعاون مع وزارات الإدارة المحلية والشباب والشؤون السياسية والبرلمانية، والهيئة المستقلة للانتخاب، الهادفة لتطوير وتعزيز الوعي العام بالانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، وتعزيزاً لدور الشباب بالعملية الانتخابية.اضافة اعلان


وقال النابلسي خلال لقائه المترشحات والمترشحين: "إننا نعول على مشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة من خلال اختيارهم الأقدر خلال عملية الاقتراع"، مؤكدا أن التمكين السياسي وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية أولوية وطنية، استجابة للتوجهات الملكية في تعزيز دور الشباب في الحياة العامة وصنع القرار.

وحثّ النابلسي الشباب على المشاركة الإيجابية المبنية على الكفاءة والبرامج التي تخدم الشباب للوصول إلى مجالس تمثل الشباب وتحقق متطلباتهم وتطلعاتهم من خلال المشاريع التنموية التي ستنفذها المجالس في المجتمعات المحلية، مثمنا الجهود التي يبذلها الشباب الأردني بالتفاعل مع العملية السياسية والمشروع الوطني الإصلاحي.

من جهته، قال مدير مركز الحياة راصد عامر بني عامر إن هذه الانتخابات التجريبية الثانية التي ينفذها راصد خلال انتخابات البلديات ومجالس المحافظات لعام 2022 والتي ستنعكس إيجاباً على مشاركة الشباب في العملية الانتخابية.

وأشاد بني عامر بجهود الهيئة المستقلة للانتخاب وتعاونهم المميز الذي يهدف إلى إنجاح الانتخابات التجريبية والتي ستنعكس إيجاباً على أداء الهيئة خلال يوم الاقتراع، مضيفا أن هذه التجربة ستشجع الشباب على تجربة العمل السياسي المنظم وتحفزهم ليكونوا فاعلين في العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة انسجاماً مع تطلعات الدولة الأردنية.

وترشح خلال الانتخابات التجريبية 20 مترشحاً ومترشحة منهم 4 لموقع رئيس البلدية و8 لعضوية المجلس البلدي و8 لعضوية مجلس المحافظة، وسجل 850 ناخبة وناخباً للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأجريت الانتخابات في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية للبنات، وتستمر التجربة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً.

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