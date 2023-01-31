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الثلاثاء، 31-01-2023 11:52 م

وزير الشباب يشارك بافتتاح الجلسة الدولية قيادة الشباب في بناء السلام

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الوكيل الاخباري - شارك وزير الشباب محمد النابلسي في الجلسة الحوارية حول "قيادة الشباب في عمليات بناء السلام على المستوى القطري"، التي نظمتها مؤسسة همرشولد السويدية وفريق عمل التمويل للتحالف العالمي للشباب والسلام والأمن، في مكتب منظمة اليونيسيف في نيويورك وعبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال النابلسي "يفتخر الأردن بدوره القيادي في تعزيز السلام والأمن على المستوى الإقليمي والمساهمة في جهود حفظ السلام على الصعيد العالمي" مبينا أن الأردن مضى بخطوات متقدمة في تعزيز مشاركة الشباب في السلام والأمن، استهلت بجهود سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، خلال رئاسته جلسة النقاش المفتوحة في مجلس الأمن حول "دور الشباب في مجابهة التطرف والعنيف وتعزيز السلام".

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