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الثلاثاء، 14-03-2023 06:46 م

وزير الشباب يشارك بمسيرة "لا للمخدرات.. نعم للحياة"

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الوكيل الاخباري - شارك وزير الشباب محمد النابلسي في المسيرة الشبابية "لا للمخدرات.. نعم للحياة" التي نظمتها مديرية شباب الزرقاء ومديرية الأمن العام، ضمن فعاليات البرنامج الوطني للأمن والشباب المشترك بين وزارة الشباب ومديرية الأمن العام.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، تهدف المسيرة إلى تسليط الضوء على المخاطر المترتبة على انتشار المخدرات، ورفع مستوى الوعي لدى الشباب وأبناء المجتمع المحلي حول مخاطرها الصحية والاقتصادية على الفرد والمجتمع، والإسهام في الجهود الوطنية الرسمية والشعبية لمحاصرة انتشار المخدرات.

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