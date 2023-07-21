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الجمعة، 21-07-2023 07:30 م

وزير الشباب يشارك فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي 2023

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الوكيل الاخباري - شارك وزير الشباب نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب محمد النابلسي، في فعاليات احتفال "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، التي تقام في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة وزراء الشباب والرياضة العرب والوفود الشبابية المشاركة.

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، فان النابلسي يشارك في مؤتمر "التمكين الاقتصادي الشبابي العربي" الذي يقام على هامش فعاليات الاحتفال.

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