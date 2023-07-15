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السبت، 15-07-2023 01:06 م

الخصاونة يوضح حول الانتخابات النيابية القادمة

الخصاونة


الوكيل الاخباري - أجرى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم السبت، لقاء حواريا في جامعة مؤتة، ضمن حوارات الشباب.

الخصاونة، قال في كلمة له، إن مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية لم تتجاوز 33% في الانتخابات الأخيرة، مؤكدا على أهمية إيجاد محفزات للمشاركة في الانتخابات والانضمام للأحزاب.

وأكد على أهمية العمل الحزبي، بعد تصويب العديد من الأحزاب أوضاعها خلال الفترة الأخيرة، مشددا في الوقت ذاته على وجود أحزاب ذات برامج حقيقية إصلاحية.

وبين أن التعديلات الدستورية، وتعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب، تهدف جميعها إلى رفع مشاركة الشباب في الانتخابات.

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