كم عدد الأردنيين الذين زاروا سوريا خلال أسبوعين ؟

الوكيل الاخباري - بلغ عدد العرب الذين زاروا سوريا بدءا من منتصف الشهر الماضي إلى اليوم 9 آلاف عربي، وفقا لصحيفة الوطن السورية.



وقالت إن حصة الزائرين الأردنيين إلى سوريا بلغت نحو 7 آلاف زائر، في حين أن ألفي زائر عربي توزعوا على عدد من الدول العربية.



ونقلت الصحيفة السورية عن مصدر قوله: إن الحركة على المعبر ما زالت جيدة حتى الآن، مشيراً إلى أن حركة القدوم إلى سورية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال منتصف الشهر الماضي وبالتالي فإن أعداد القادمين كبيرة.



واشار الى الإجراءات التي تم اتخاذها على المعبر لتسهيل مرور القادمين إلى البلاد من تجهيز المعبر بكل المستلزمات التي يحتاجها.



وأوضح أن هذه التجهيزات بدأت منذ شهر تجهيزاً لفترة العيد لتسهيل مرور القادمين ومنع أي حالات ازدحام.

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