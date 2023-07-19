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الأربعاء، 19-07-2023 11:43 م

الوزير النابلسي: الأردن لعب دوراً مهماً لتعزيز مفهوم الشباب والأمن والسلم

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الشباب ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب محمد النابلسي " ان الأردن لعب دورا مهما لتعزيز مفهوم الشباب والأمن والسلم منذ العام 2015"، وذلك في خطاب ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في مجلس الأمن ذلك العام وترؤسه لجلسة مجلس الأمن، وكانت مبادرة من المملكة.

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وأوضح، أن القرار 2250 لمجلس الأمن الدولي حول "الشباب والسلم والأمن" جاء "استجابة للمبادرة الأردنية".


وكان الوزير يتحدث بعيد وصوله الى بيروت للمشاركة في حفل إعلان "بيروت عاصمة الشباب العربي الذي سيقام غدا الخميس.


وقال " إن المشاركة في إطلاق فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي" هي فرصة للتعبير عن الوقوف إلى جانب الأشقاء اللبنانيين"، موضحا أن "بيروت كانت دوما داعمة للشباب والشابات العرب، ولا بد من الوقوف معها اليوم تقديرا لهذا الدعم".


واعتبر أن "وجود الوفود العربية اليوم في لبنان، هو فرصة لإعادة العمل وبلورة الاستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلم، والتي قدمت من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمجلس وزراء الشباب العرب"، مشيرا أن "العمل كان مستمرا عليها خلال الفترة الماضية" .

 




 

 


 

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