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الخميس، 16-02-2023 07:27 م

وزير الشباب يلتقي لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الشباب، محمد النابلسي، عمق العلاقات الراسخة التي تجمع الأردن والسعودية في مختلف المجالات، والتي أرستها القيادتان الحكيمتان في البلدين، سيما العلاقات التي تربط الشباب في البلدين الشقيقين.

وأشار النابلسي، خلال استقباله، اليوم الخميس، في مقر وزارة الشباب رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية، بحضور رئيس مجلس النواب النائب ذياب المساعيد، وأمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور، وأمين عام اللجنة الأولمبية ناصر المجالي في إطار الزيارة التي تقوم بها للمملكة إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة النهوض بالعلاقات الأردنية السعودية في مختلف المجالات . 

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