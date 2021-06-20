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الأحد، 20-06-2021 12:31 م

وزير الصحة لـ الوكيل: تجاوزنا أزمة توفر اللقاحات ولسنا بعيدين عن المناعة المجتمعية

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال وزير الصحة الدكتور فراس هواري، الأحد، إن موافقة البنك الدولي على برنامج 'التمويل الإضافي لبرنامج الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا' وبقيمة 50 مليون دولار يقربنا من الوصول للمناعة المجتمعية.

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وأضاف الهواري لـ الوكيل الإخباري أن الأردن تجاوز أزمة توفير اللقاحات، مؤكداً على أن الوزارة تسعى لتوفير جميع أنواع اللقاحات المعتمدة عالمياً، مايصب في هدف تعزيز المناعة المجتمعية والوصول للأهداف الاستراتيجية، بفتح جميع القطاعات ، وأهمها المدارس والجامعات.

 

وبما يتعلق بأنواع اللقاحات، أكد الهواري أن جميع اللقاحات المتوفرة عالمياً يتم استخدامها محلياً، ومنها استرازينيكا وسبوتنيك وسينوفارم وغيرها من اللقاحات التي يتم إقرارها عالمياً وذلك بعد أخذ الموافقات عليها من الغذاء والدواء، لافتا إلى استخدامها فورا ودون أي تردد.

 

وحول لقاح أسترازينيكا قال الهواري إن بريطانيا فتحت جميع قطاعاتها بناء على استخدامها استرازينيكا، ولن نتردد في استخدامها للوصول إلى هدفنا المنشود، والعودة للحياة الطبيعية.

 

 وكان قد وافق البنك الدولي، على برنامج بقيمة 50 مليون دولار، يساعد الأردن في شراء ملايين الجرعات للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لتحقيق مناعة مجتمعية وتسريع التعافي.


ويسهم المشروع، في تطعيم نحو 2.4 مليون شخص ضد فيروس كورونا في الأردن، وبنسبة 40% من السكان البالغين المؤهلين حاليا للحصول على اللقاح.

ومع التمويل الجديد، ترتفع التزامات البنك الدولي الحالية للأردن إلى 550 مليون دولار، 500 مليون منها لبرنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقا للنتائج (PforR)، الذي يهدف إلى تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.

 

 

 




 

 


 

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