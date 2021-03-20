الفراية يتفقد سير العمل في مستشفى الامير حمزة

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الداخلية ووزير الصحة المكلف مازن الفراية، اليوم السبت، مستشفى الامير حمزة للوقوف ميدانيا على سير العمل في المستشفى الذي يضم مصابي كورونا ويستقبلهم على مدار 24 ساعة.

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وقال مدير مستشفى الامير حمزة الدكتور ماجد نصير ان وزير الصحة اطمأن على وضع المرضى في الأقسام، لا سيما قسم الطوارئ الذي يستقبل مرضى كورونا، ووجه بعدد من الإجراءات التطويرية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وبين الدكتور نصير ان نسبة الاشغال في مستشفى الامير حمزة وصلت إلى 75 بالمئة، مشيرا إلى ان المستشفى يضم 427 سريرا مخصصا لعلاج كورونا.

كما اطلع الفراية على واقع الخدمة المقدمة في مستشفى عمان الميداني ومستويات الأكسجين الخاص بالمرضى، مؤكدا أهمية التجاوب والتفاعل مع اي ملاحظة كبيرة او صغيرة وضرورة توفير جميع سبل الراحة للمقيمين في الحجر الصحي والاجراءات الطبية المقدمة والفحوصات المخبرية الدقيقة التي يقوم بها الكادر الطبي المتخصص.

واستمع وزير الصحة لشرح مفصل حول جاهزية الخدمات الصحية المقدمة من قبل الكوادر الطبية المتخصصة للمقيمين في غرف العزل.



