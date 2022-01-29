وزير الصحة : لن يتم تأجيل بدء الفصل الدراسي بالنسبة لطلبة المدارس

الوكيل الاخباري - اكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان الحكومة لن تعلن عن اي اجراءات جديدة للتعامل مع موجة الاوميكرون التي تضرب المملكة .



واكد الهواري في تصريحات صحفية ايضا على انه لن يتم تأجيل بدء الفصل الدراسي بالنسبة لطلبة المدارس والجامعات وستبقى في المواعيد التي اعلنت من قبل وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية التي تم اعادة النظر بها من قبل لجنة الاوبئة .

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