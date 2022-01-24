كشف الحالة الصحية للوزير الهواري.. والسلالة المصاب بها

الوكيل الإخباري - رجح أمين عام وزارة الصحة والأوبئة والأمراض السارية الدكتور رائد الشبول، أن تكون إصابة وزير الصحة فراس الهواري بالمتحور الجديد "أوميكرون".

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وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزير بحالة صحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض جراء إصابته بالفيروس.

وأضاف أن الوزير تلقى في بداية حملة التطعيم جرعتين من اللقاح الصيني "سينوفارم"، قبل أن يتلقى لاحقا جرعتين من لقاح فايزر.

واشار إلى أن المطاعيم في الأردن أثبتت قدرتها في التخفيف من شدة الفيروس وهي آمنة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، إصابة وزير الصحة فراس الهواري بفيروس كورونا المستجد.