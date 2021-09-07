وزير الصحة يطلب لائحة بأسماء الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح

الوكيل الاخباري- طلب وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، تزويده بقائمة العاملين في الوزارة الذين لم يحصلوا بعد على المطعوم المضاد لفيروس كورونا بشكل أسبوعي.



واوعز الهواري، في تعميم له، إلى أن تضم القائمة عدد المسحات pcr التي أجريت للعاملين خلال الأسبوع ونتائجها؛ وذلك لغايات المتابعة لتطبيق أمر الدفاع رقم 32.



وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة قد اصدر أمر الدّفاع رقم (32) لسنة 2021 الذي ينظّم عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا مطعوم كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن.



وألزم أمر الدفاع كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص الكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى الرئيس المباشر في الدائرة.



ولا يُسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاذه رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

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