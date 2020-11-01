وزير الصحة يعلن عن اجراءات للتعامل مع ازمة كورونا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، الأحد، إنه سيتم إنشاء 3 مستشفيات ميدانية في الشمال والوسط والجنوب من المملكة.وأضاف عبيدات نحن في المراحل الأخيرة للتعاقد مع المستشفيات الخاصة في عمان بسعة 200 سرير عادي و40 سريراً للعناية الحثيثة.وشدد على أنه يتم محاولة استقطاب أكثر عدد من الكوادر الصحية الموجودة خارج وزارة الصحة وذلك من خلال تسهيل ودعم من الحكومة للوزارة، وصدر اعلان حكومي بهذا الخصوص، داعيا الكوادر للمبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة بهذا الخصوص من أجل زيادة قدرات وزارة الصحة لكي يكون العمل مناسبا ومريحا لهذه الكوادر التي تعبت وكانت تعمل ليل نهار وبدون استراحة، متمنيا أن تنجح الوزارة بهذا المجال.وقامت الوزارة ولحماية الكوادر الصحية بالطلب من كل المستشفيات بتأمين كافة وسائل الوقاية وتزويد الوزارة بكل ما تحتاجه من هذه الوسائل لتقديمها للوزارة من اجل حماية الكوادر الصحية.