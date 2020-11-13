الجمعة 13-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يوضح للوكيل حقيقة تصنيف المملكة الاولى عالمياً بعدد اصابات كورونا

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الجمعة، 13-11-2020 12:27 ص

وزير الصحة يوضح للوكيل حقيقة تصنيف المملكة الاولى عالمياً بعدد اصابات كورونا

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان المملكة على الرغم من انها تسجل ارقاما مرتفعة باعداد اصابات كورونا الا ان هناك دولا عالمية تسجل ارقاما اعلى بكثير .

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واوضح عبيدات للوكيل ان عدد الفحوصات العالي هو السبب في كشف عدد اكبر من اصابات كورونا المحلية ولكن بالمقارنة مع الدول الاخرى التي لا تجري فحوصات كافية بالمستوى المقارب للمملكة فان عدد الاصابات الغير مكتشفة فيها اكثر من الاردن الا ان عدم اجراء الفحوصات الخاصة بكورونا لا يكشف هذه الاعداد .

 

وكانت المملكة قد سجلت امس 5685 اصابة جديدة بكورونا وكانت عمان هي الاعلى بعدد الاصابات فيما سجلت بذات الوقت 80 وفاة بالفيروس . 

 

 


 




 

 


 

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