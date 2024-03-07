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الخميس، 07-03-2024 05:13 م

وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الإتحادية العليا في جمورية العراق

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الوكيل الاخباري - استقبل وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات،اليوم الخميس، القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة الإتحادية العليا في جمهورية العراق والوفد المرافق له،بحضور القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى المملكة السيد منيف علي حسين.

   وفي بداية اللقاء رحب د. الزيادات برئيس المحكمة الإتحادية العليا والوفد المرافق له، مشيراً إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين ، والمستوى المتقدم للتعاون القانوني بينهما.

   وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي ، وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي، وكبارموظفي الوزارة أوجه التعاون المشترك  في المجالات القانونية وسُبل تعزيزهما بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

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