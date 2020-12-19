السبت 19-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير العدل يعلق على عودة إجراءات التقاضي أمام المحاكم حضورياً

انطلاق حملة لتوزيع المعقمات في الطفيلة

الحكومة تلجأ للتحكيم في مواجهة شركة العطارات بسبب الغبن الفاحش

مواطن يحرق نفسه في الشارع العام بعمان

فيديو لجلالة الملك وولي العهد يلهب مواقع التواصل - شاهد

وزير التربية يوضح حول تسجيل الطلبة في المدارس الخاصة

145 وفاة و 7751 إصابة جديدة بالكورونا في أندونيسيا

تسجيل 175 وفاة و 6421 إصابة جديدة بالكورونا في إيران

الملك يبحث سبل توسيع التعاون مع رئيس وزراء العراق

11 وفاة و 158 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

السبت، 19-12-2020 10:52 م

وزير العدل يعلق على عودة إجراءات التقاضي أمام المحاكم حضورياً

5fde5fd11ae47


الوكيل الاخباري - عبر وزير العدل بسام التلهوني، السبت، عن ارتياحه للإجراءات التوافقية التي أٌقرت مع نقابة المحامين، والتي أدت إلى إعلان نقيب المحامين مازن ارشيدات، عودة إجراءات التقاضي أمام محاكم الصلح والبداية حضورياً.
اضافة اعلان

وأُعلن الخميس توصل المجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين لإجراءات توافقية لتنفيذ أمر الدفاع 21، خلال اجتماع عقدته لجنة تنسيق قطاع العدالة في ظل جائحة كورونا، وفق ما أكّد أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكريه.

وأشار التلهوني في تصريح لقناة المملكة إلى وجود اختلاف في الأيام الماضية على طريقة تنفيذ الإجراءات الواردة في أمر الدفاع 21، من حيث ضرورة مثول المحامين والأطراف شخصيا أمام المحاكم في كافة إجراء الدعوى أو اختصار التبليغات واللجوء إلى التبليغ الإلكتروني.

وتحدث الوزير عن إعادة تقييم بعض الإجراءات خلال اجتماعات أفضت إلى التوافق على تعديل بعض الإجراءات، لتعود الجلسات في المحاكم اعتبارا من الأحد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1045278963_0_386_3072_2048_1000x541_80_0_0_24a04e8e72680dd7505ff107d1f3c9f1

انطلاق حملة لتوزيع المعقمات في الطفيلة

12202013101252588009141

الحكومة تلجأ للتحكيم في مواجهة شركة العطارات بسبب الغبن الفاحش

1220209144514607176506

مواطن يحرق نفسه في الشارع العام بعمان

WH05o8956q9hai4f4LzE02bD89DemGrbsykaCFbV

فيديو لجلالة الملك وولي العهد يلهب مواقع التواصل - شاهد

12202017154537279859736

وزير التربية يوضح حول تسجيل الطلبة في المدارس الخاصة

1

الملك يبحث سبل توسيع التعاون مع رئيس وزراء العراق

أخبار متعلقة
320201619473925250977

ارتفاع عدد المستندات المودعة في المحاكم

maxresdefault

تصريح جديد لنقيب المحامين بشأن وقف المرافعات

وزي

قرار حكومي هام بشأن أمر الدفاع 21

320201619473925250977

إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفق أمر الدفاع 21

1220206143427490384484

توضيح حول أمر الدفاع 21

320201619473925250977

إجراءات جديدة في المحاكم بسبب كورونا