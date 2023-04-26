وزير العدل: 158 ألف شخص عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ

الوكيل الإخباري

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- قال وزير العدل أحمد الزيادات إن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ 158 ألفا، 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87% أقل من 20 ألفا.وأكد الزيادات خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، لمناقشة البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، المتعلق بحبس المدين وأثر تطبيقها على مراكز الإصلاح والتأهيل انه من دخل السجون جراء تعديل امر الدفاع مؤخرا 28 نزيلا فقط للمطالبات المالية و32 نزيلا على شيكات.وأضاف أن 122 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب قضايا مالية و32 نزيلا بسبب قضايا شيكات.وأشار إلى أن هناك 30 ألفا محكومين قطعياً ولم يتم القبض عليهم بقضايا مالية وتتراوح محكوميتهم بالسنة.