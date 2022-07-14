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الخميس، 14-07-2022 05:23 م

وزير العمل يؤكد أهمية تحديث منظومة التدريب المهني

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الوكيل الاخباري - أكد وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة مؤسّسة التدريب المهني، نايف استيتية، أهمية تطوير وتحديث منظومة التدريب المهني والبناء على ما تم إنجازه عبر تاريخ هذه المؤسسة الوطنية.

وشدد استيتية، خلال اجتماعه مع مدير عام المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة، بحضور مدراء المديريات بالمؤسسة، على ضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم تطوير البرامج التدريبية وآليات التدريب وتحديث معاهد المؤسسة لتمكين الشباب المتدربين من المهارات والمهن المطلوبة لفتح آفاق جديدة أمامهم لدخول سوق العمل.

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