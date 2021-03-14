وزير العمل يتفقد صندوق التنمية والتشغيل ومديريات العبدلي

الوكيل الإخباري- تفقد وزير التنمية الاجتماعية ووزير العمل المكلف أيمن المفلح خلال زيارته اليوم الاحد، صندوق التنمية والتشغيل ومديرية العاملين في المنازل ومديريتي تفتيش وتشغيل عمان الأولى ومكتب عمل نقابة المقاولين في منطقة العبدلي .

اضافة اعلان



واوضحت الوزارة في بيان، ان الوزير اطلع خلال الزيارة على سير العمل والإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، واستمع من المدراء والموظفين إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها الصندوق وكل مديرية من مديريات العمل.



وأكد المفلح ضرورة تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وتطبيق البروتوكول الصحي والتدابير الوقائية في مركز الوزارة ومديرياتها والمؤسسات الرديفة لها، للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة الجميع.





