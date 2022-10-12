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الأربعاء، 12-10-2022 06:37 م

وزير العمل يفتتح مؤتمر الانتقال إلى عدالة اجتماعية

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الوكيل الاخباري- نظم الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالتعاون مؤسسة "فريدريش ايبرت"، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر" الانتقال العادل لعدالة اجتماعية "، لمناقشة دور النقابات العمالية بالتصدي لتأثيرات ظاهرة التغير المناخي.

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وقال وزير العمل نايف استيتية، خلال افتتاح المؤتمر، إن مفهوم العدالة الاجتماعية مفهوم واسع وكبير وهو عبارة عن نظام اجتماعي اقتصادي، وهو وعاء لعناصر سياسية واجتماعية واقتصادية، تهدف إلى تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المؤتمر يتناول موضوعا مهما، إذ يشکل تغير المناخ تحديًا صعبًا للعدالة الاجتماعية.


وأضاف أن الأشخاص ليسوا متساويين في التأثر بتغير المناخ، خاصة الفئات الأکثر ضعفًا في الدول النامية "النساء، والأطفال، والفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة ، لأنها الأقل جاهزية ماليا واقتصاديا لمواجهة آثار تغير المناخ، فالدول النامية هي الأکثر تضررا من تغير المناخ بسبب انخفاض نصيب الفرد من الدخل وتفشي الأمية والأمراض المنتشرة.


وبين استيتية أن انخفاض نصيب الفرد من الدخل ومتوسط العمر والبنية التحتية المحدودة والهشاشة الاقتصادية والزراعة التقليدية يؤثر سلبا على الأجيال المقبلة، مشيدا بالتشريعاتِ والإجراءاتِ والمبادراتِ التي اتخذتها المملكة للعناية ببيئات العمل.


وأشاد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة، من جهته، بدعم مؤسسة "فريديش إيبرت" لهذا المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه على صعيد الحركة العمالية والمجتمع النقابي، من حيث الموضوع الذي يتناوله، والأبعاد التي يركز عليها إزاء ظاهرة عالمية، فرضت نفسها أخيرا وأصبحت تهدد جميع دول العالم، وهي التغير المناخي.

 




 

 


 

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