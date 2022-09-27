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الثلاثاء، 27-09-2022 08:18 م

وزير المالية يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

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الوكيل الاخباري - بحث وزير المالية الدكتور محمد العسعس، خلال لقائه في مبنى الوزارة، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، يرافقه سفراء ورؤساء غرف الصناعة و التجارة لدول المجلس، رفع مستوى التعاون والاندماج الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات الخليجية للأردن.

واستعرض العسعس، الإصلاحات المالية والاقتصادية التي قامت بها الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والمتمثلة بتوسيع القاعدة الضريبية عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي وخفض تكلفة أداء الأعمال للقطاع الخاص وتعزيز الشفافية والحاكمية على المال العام، مشيرا إلى نجاح الأردن بالحفاظ على تصنيفه الائتماني في ظل جائحة كورونا والركود والتضخم العالمي.

وبين أن الحكومة ملتزمة بالتسهيل على المستثمرين الأردنيين والخليجيين بما يحقق رؤى جلالة الملك وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

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