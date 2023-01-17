وزير المياه: الفاتورة الشهرية للمياه لصالح المواطن

الوكيل الاخباري - قال وزير المياه والري محمد النجار إنه سيبدأ تطبيق الفاتورة الشهرية للمياه خلال العام الحالي، مؤكدا انه لن يكون هناك أي زيادة على التعرفة المعمول بها حاليا وهي لصالح المواطن، علاوة على أنها ستساعد الوزارة بتسريع التدفق المالي.



وبخصوص مشروع الناقل الوطني أوضح وزير المياه، انه سيتم استلام العروض مع نهاية شهر آذار المقبل، لنبدأ بعدها عمليات التقييم والتفاوض، معربا عن الأمل بأن يتم توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجاري، وان تبدأ عمليات الحفر والبدء بتنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من العام المقبل .



وتوقع أن يستمر تنفيذ المشروع الذي سيزود جميع المحافظات بالمياه، حوالي اربع سنوات.



وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة التي ستصدر خلال الشهر الحالي، ستعتمد بشكل كلي على المياه التي لنا سيطرة عليها بشكل كامل .

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