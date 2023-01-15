المركز الوطني لمكافحة الأوبئة يعرض محاور استراتيجيته للأعوام 2023 -2025

الوكيل الاخباري - عرض المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الأحد، محاور استراتيجيته للأعوام 2023-2025، بحضور وزارات: الصحة، والزراعة، والبيئة، والمياه والري، والاقتصاد الرقمي والريادة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.



وأشارت رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائدة القطب، إلى أن الاستراتيجية ترسم للمركز والقطاعات الشريكة خارطة طريق للسنوات الثلاث المقبلة تتفق والمستجدات الصحية المتطورة، مؤكدة أهمية وجود المركز للتعامل مع الأوبئة والأمراض وأي تهديد يؤثر على الصحة العامة.

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