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وزير المياه يبحث مع السفير المصري تعزيز أوجه التعاون المائي

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الأربعاء، 10-03-2021 06:57 م

وزير المياه يبحث مع السفير المصري تعزيز أوجه التعاون المائي

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الوكيل الاخباري - بحث وزير المياه والري المهندس محمد النجار مع سفير جمهورية مصر العربية شريف كمال، اليوم الأربعاء، تعزيز أوجه التعاون خاصة في مجال المياه وإعادة الاستخدام.
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واستعرض النجار الأوضاع المائية التي يمر بها الأردن واحتياجاته التنموية المتزايدة والمتطورة والمتسارعة وما فرضه ذلك من تحديات على قطاع المياه، خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا، وكذلك المشاريع التي ينوي الأردن تنفيذها لمواجهة هذه التحديات، وخاصة عن طريق التحلية وتطوير أنظمة الري وإعادة استخدام المياه المعالجة في الاستخدامات المختلفة وسبل تعزيز التعاون المائي بين الأردن ومصر، وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة.

 




 

 


 

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