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الأحد، 14-11-2021 12:17 م

وزير النقل يتفقد سير العمل بمؤسسة الخط الحديدي الحجازي

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الوكيل الاخباري- تفقد وزير النقل المهندس وجيه عزايزه سير العمل في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، واطلع على خططها المستقبلية.

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وقالت وزارة النقل في بيان صحفي اليوم الأحد، إن عزايزة استمع إلى موجز عن سير العمل من مدير عام المؤسسة المهندس زاهي خليل، وعن رحلات القطار التي تسيرها المؤسسة لغايات الترفيه والترويج السياحي.


وشدد وزير النقل خلال الزيارة على ضرورة تكثيف الجهود وزيادة عدد الرحلات وتقديم افضل الخدمات بما ينعكس إيجابا على توفير خدمة السياحة الداخلية والترفيهية للمجتمع المحلي.

 

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