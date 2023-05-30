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الثلاثاء، 30-05-2023 05:17 م

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يزور الأردن لحضور زفاف ولي العهد

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الوكيل الاخباري - أعلنت السفارة البريطانية في عمان، أن وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، لورد (طارق) أحمد، سيبدأ غدا زيارة للأردن هي الأولى منذ تعيينه بهذا الموقع، لحضور زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة السيف.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط، لورد أحمد، بحسب بيان صحفي صادر عن السفارة، اليوم الثلاثاء: "يسرني أن تكون زيارتي الأولى إلى الأردن منذ أن توليت منصبي وزيرا لشؤون الشرق الأوسط لحضور زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة السيف".

وأضاف "أتوجه بالتهاني القلبية للعروسين وللعائلة الملكية الهاشمية في هذه المناسبة السعيدة. وأتشرف أن أشارك أنا وزوجتي ليدي أحمد في هذه المناسبة الخاصة، ونتمنى للعروسين حياة كلها سعادة معا".

وقال إنه سيلتقي بقيادات سياسية، مؤكدا أهمية العلاقات البريطانية-الأردنية الثنائية التي تزداد قوة، والتعاون الأمني والتجاري الوثيق بين البلدين، وأن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الأردن لتعزيز استقرار المنطقة والتنمية الاقتصادية فيها.

وأكد وزير شؤون الشرق الأوسط "أن الأردن شريك استراتيجي مهم للمملكة المتحدة، ويتمتع بلدانا بروابط صداقة فريدة تطورت على امتداد أكثر من عقد من التعاون بين البلدين".

وأشاد بكرم الضيافة الكبير الذي أبداه الأردن باستضافته للاجئين نتيجة الصراعات في المنطقة، قائلا: "إن شراكتنا مع الأردن تركز على تحقيق النمو الشامل للجميع والأمن والازدهار المستدامين لما يصبّ في مصلحة شعبينا".

ومن المنتظر أن يجتمع لورد أحمد بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي لبحث الشراكة الاستراتيجية القوية بين المملكة المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وآخر التطورات في المنطقة، والدور الحيوي الذي يلعبه الأردن لتعزيز السلام والاستقرار.

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ويتوقع أيضا أن يلتقي لورد أحمد بمبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبيرغ، لبحث الوصول إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن تشمل جميع الأطراف.

 

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