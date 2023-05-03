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الأربعاء، 03-05-2023 03:33 م

تجارة عمان: لقاء اقتصادي أردني آسيوي العام الحالي

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الوكيل الإخباري - توافقت غرفة تجارة عمان مبدئيا، وسفراء من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المعتمدين لدى المملكة على التحضير لعقد لقاء اقتصادي آسيوي أردني، بالعاصمة عمان قبل نهاية العام الحالي، يتخلله منتدى للأعمال ومعرض للمنتجات.

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وجرى الاتفاق على عقد لقاءات ثنائية لأصحاب الأعمال والصناعيين والتجار في دول (آسيان) مع نظرائهم الأردنيين، ومخاطبة اتحاد غرف التجارة العربية من خلال غرفة تجارة الأردن لدعوة أعضاء غرف التجارة والصناعة في الدول العربية الشقيقة، وخاصة فلسطين وسوريا ولبنان والعراق ومصر واليمن ودول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة بأعمال المنتدى.


كما اتفقت الغرفة خلال لقاء جمع رئيسها خليل الحاج توفيق ونائبه نبيل الخطيب، مع مجموعة من سفراء الرابطة واستضافه السفير التايلندي بالأردن سوبراك برونغثوا، على أهمية التركيز على قطاع السياحة الصادرة والواردة كمحرّك أساسي لتعزيز التبادل الاقتصادي بين الأردن ودول (آسيان)، والتعاون والتنسيق بين غرفة تجارة عمان والجهات ذات العلاقة بالقطاع السياحي بالمملكة مع نظرائهم بدول الرابطة نظراً للأهمية الكبيرة التي يشكلها القطاع السياحي.


وحسب بيان لتجارة عمان اليوم الأربعاء، اتفق المجتمعون على متابعة التواصل الثنائي المتبادل بين التجار ومقدمي الخدمات وأصحاب الأعمال بالمملكة وتكثيف زياراتهم لدول الرابطة للمشاركة في المعارض والمؤتمرات والمنتديات وتعميم البيانات الخاصة بالفرص الاستثمارية المتاحة في بلدان (آسيان).

 




 

 


 

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