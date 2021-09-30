الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 04:53 م

وسام الاستقلال لجمانة غنيمات ومنار الدباس

إرادة ملكية


 الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية الخميس، الارادات الملكية السامية بالموافقة على منح جمانة غنيمات ومنار منذر الدباس ومهيب محمود النمرات وسام الاستقلال من الدرجة الأولى وذلك بمناسبة تسميتهم سفراء ومفوضين فوق العادة في كلا من المغرب وبريطانيا والنرويج.

كما صدرت الارادة الملكية السامية بالانعام على كينيس راكيشيف "من الجنسية الكازاخستانية" بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى.

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