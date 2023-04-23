وصول أولى طائرات سلاح الجو إلى السودان لإجلاء أردنيين

الوكيل الاخباري -

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وصلت أولى طائرات سلاح الجو إلى السودان الأحد والتي خصصت لإجلاء 308 اردنيين، إضافة إلى شخص من الجنسية الفلسطينية وشخص من الجنسية السورية وشخصين من الجنسية الألمانية و 5 أشخاص من العاملين في منظمات دولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.يشار إلى أن 4 طائرات من سلاح الجو الملكي من مطار ماركا العسكري متجهةً إلى جمهورية السودان.وتأتي جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بتسيير اقلاع الطائرات، بالتشارك مع وزارة الخارجية خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة، وذلك بتقديم كل أشكال الإسناد والدعم لإنجاح عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين من جمهورية السودان.