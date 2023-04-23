القوات المسلحة تشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران

الوكيل الاخباري - شاركت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الاحد، بتشييع جثمان رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر محمد عايش بدران إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد مقبرة أم الحيران، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب.

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وجرى للفقيد مراسم عسكرية نقل خلالها إلى مثواه الأخير مكللاً بالعلم الأردني على عربة مدفع ومحمولاً على أكتاف رفاق السلاح، حيث وري الثرى في مقبرة أم الحيران، وقام مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الفقيد.



وشارك في التشييع العديد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والعديد من المتقاعدين والمسؤولين المدنيين والمواطنين، وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي علم المملكة لذويه.



وإذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الفقيد، لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، إنه سميع مجيب.

