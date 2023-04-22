رئيس هيئة الأركان يزور قيادة لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي

الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم السبت، قيادة لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي 93 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الجنوبية، وكان في استقباله قائد اللواء العميد الركن عساف العبادي.

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والتقى اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وقادة تشكيلات ووحدات المنطقة، مرتبات اللواء ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى، وتهنئته لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، مبديًا اعتزازه بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.





