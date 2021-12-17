وصول اول شحنة .. تعرف على سعر كيلو لحوم الخراف الجورجية بالأردن

الوكيل الاخباري - وصلت شحنة "تجريبية" من لحوم الخراف الجورجية، إلى الأردن مساء الجمعة، وفق المستثمر في قطاع اللحوم إياد أبو طه.



وقال أبو طه وهو مورد الشحنة لصالح شركة في الأردن لـ "المملكة"، إن الشحنة تضم لحوم خراف لا يتجاوز وزن الواحد منها 12 كيلو غراما، وقُطعت "ليّتها" في مسلخ جورجي معتمد لدى وزارة الزراعة.



وبشأن سعر الكيلوغرام الواحد من هذه اللحوم، قال أبو طه إن الأسعار لغاية خروج اللحوم من جورجيا تراوحت بين (6 – 6.5) دنانير، فيما ستضاف لها أجور النقل قبل البيع للمستهلك.



وزارة الزراعة منحت مؤخرا رخصا عدة لاستيراد الخراف من جورجيا، بهدف تنويع مصادر استيراد اللحوم وصولا إلى توفر اللحوم للمستهلك بالجودة والسعر المناسبين، لكنها اشترطت عدم إدخال تلك المواشي بـ "اللية" بهدف عدم الإضرار بالمنتج المحلي.



"بعد هذه الشحنة التجريبية، ستصل الأردن شحنة جديدة الخميس المقبل تزن 7 أطنان، وستتبعها شحنات أسبوعية في كانون الثاني تزن كل واحدة منها 12 طنا"، وفقا للمستثمر أبو طه.

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