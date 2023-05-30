الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

8 مليون دينار.. صندوق التنمية والتشغيل يطلق برنامج تمويلي خاص بالمرأة

انخفاض مبيعات السولار في الأردن 16% في الثلث الأول من 2023

مدعوون لإجراء مقابلات لوظيفة مشرف تربوي - أسماء

التربية تفتح باب التسجيل لبيع شقق سكنية - رابط

إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في إربد

العقبة الاقتصادية تُعلن عن توفر شواغر وظيفية - رابط التقديم

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

تراجع الأسهم الأوروبية

قصر زهران.. تاريخ احتضن أبرز حفلات الزفاف الملكية

الزراعة تدرس تعويض المزارعين المتضررين جراء الأمطار الأخيرة

الثلاثاء، 30-05-2023 02:44 م

وصول مشاريع الحصاد المائي في المناطق الجنوبية لأقصى سعتها التخزيينة

main_image5f4281b19ce47


الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن عن وصول مشاريع الحصاد المائي في المناطق الجنوبية لأقصى سعتها التخزيينة، وذلك بعد الهطولات المطرية الغزيرة خلال اليومين الماضيين.

اضافة اعلان

 

وقالت السلطة إن المشاريع التي وصلت إلى طاقتها الاستيعابية هي سد الأحمر في محافظة الطفيلة وبسعة تخزينية تبلغ 150 ألف متر مكعب، سد الوحيدي وبسعة تخزينية 750 ألف متر مكعب، حاجز الحسنين بسعة تخزينية 320 ألف متر مكعب، وسد جردانة بسعة تخزينية 2 مليون و300 ألف متر مكعب في محافظة معان، وسد القطرانة بسعة تخزينية 1 مليون و500 ألف متر مكعب في محافظة الكرك.

 

وأضافت أن عدد الحفائر في تلك المناطق 185 حفيرة وبسعة تخزينية تبلغ 18 مليون متر مكعب وهناك 55 سد صحراوي بسعة 21 مليون متر مكعب.

 

وأكدت السلطة على أهمية مشاريع الحصاد المائي والتي تعزز المحافظة على النظم البيئة المجاورة لموقع الحصاد المائي وتنوع الزراعات مثل المحاصيل العلفية والشجيرات الرعوية مما يساعد بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية على مربي الماشية وتعزيز الأمن المائي والغذائي ويحد من خطر وآثار الفيضانات في مناطق البادية الأردنية وتغذية المياه الجوفية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e20e1282-03bf-4afe-aa9f-2de4bd3f9662

8 مليون دينار.. صندوق التنمية والتشغيل يطلق برنامج تمويلي خاص بالمرأة

WhatsApp Image 2023-05-30 at 4.34.15 PM

الهواري وطوقان يعقدان اجتماعا للجنة التوجيهية لصندوق المنحة المشتركة

523

مدرسة حقلية لمزارعي اللوز بلواء الوسطية

cebe6e68-e022-43ee-8ea2-0afe4f0b5ff4

انخفاض مبيعات السولار في الأردن 16% في الثلث الأول من 2023

1685451756176

لقاء بين رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ونظيره الأسترالي

5202328134929163632445

مدعوون لإجراء مقابلات لوظيفة مشرف تربوي - أسماء

أخبار متعلقة
فففففففففففف

امتلاء سدي الوحيدي والأحمر في الجنوب - فيديو

112

وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة وتحذر من تشكل السيول

WhatsApp Image 2023-05-11 at 9.42.18 AM

حملة للتوعية بمخاطر السياحة في قناة الملك عبدالله والسدود

IMG-20230501-WA0214

وزيرة الاستثمار تزور مشروع العبدلي وتؤكد دعم الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات للمشروع

WhatsApp Image 2023-05-01 at 5.30.04 AM

الأردن والنرويج يبحثان التعاون في المجالات القانونية وتعزيز سيادة القانون

WhatsApp Image 2023-05-01 at 4.39.10 AM

الهواري يستقبل بعثة خبراء دوليين في مجال الوقاية من أمراض السرطان