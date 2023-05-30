الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن عن وصول مشاريع الحصاد المائي في المناطق الجنوبية لأقصى سعتها التخزيينة، وذلك بعد الهطولات المطرية الغزيرة خلال اليومين الماضيين.

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وقالت السلطة إن المشاريع التي وصلت إلى طاقتها الاستيعابية هي سد الأحمر في محافظة الطفيلة وبسعة تخزينية تبلغ 150 ألف متر مكعب، سد الوحيدي وبسعة تخزينية 750 ألف متر مكعب، حاجز الحسنين بسعة تخزينية 320 ألف متر مكعب، وسد جردانة بسعة تخزينية 2 مليون و300 ألف متر مكعب في محافظة معان، وسد القطرانة بسعة تخزينية 1 مليون و500 ألف متر مكعب في محافظة الكرك.

وأضافت أن عدد الحفائر في تلك المناطق 185 حفيرة وبسعة تخزينية تبلغ 18 مليون متر مكعب وهناك 55 سد صحراوي بسعة 21 مليون متر مكعب.

وأكدت السلطة على أهمية مشاريع الحصاد المائي والتي تعزز المحافظة على النظم البيئة المجاورة لموقع الحصاد المائي وتنوع الزراعات مثل المحاصيل العلفية والشجيرات الرعوية مما يساعد بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية على مربي الماشية وتعزيز الأمن المائي والغذائي ويحد من خطر وآثار الفيضانات في مناطق البادية الأردنية وتغذية المياه الجوفية.