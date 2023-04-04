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الثلاثاء، 04-04-2023 12:47 م

وظائف شاغرة في أمانة عمّان - رابط التقديم

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الوكيل الإخباري - أعلن أمانة عمان الكبرى وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها للتعيين على عدد من الوظائف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وفق ما هو مبين ادناه، فعلى الراغبين الذين تنطبق عليهم شروط إشغال هذه الوظائف قراءة الشروط وتحميل الملف الذي يحتوي على الوظائف المطلوبة واختيار الوظيفة التي تتناسب ومؤهلك العلمي والخبرات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2023 ولغاية يوم الخميس الموافق 13/4/2023.

وقالت إنه لن ينظر بأي طلب غير مستكمل الوثائق المطلوبة أو مخالف لشروط الإعلان ."

من خلال الرابط التالي يمكنكم تحميل ملف الوظائف المطلوبة
انقر هنا

اضافة اعلان

 

 الشروط العامة :
1.   أن يكون المتقدم للوظيفة أردني الجنسية.
2.   أن يكون المتقدم من مواليد 1985 فما فوق.
3.   اجادة اللغة الإنجليزية .
4.   أن يكون مكان الإقامة حسب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في احدى المناطق التابعة لأمانة عمان الكبرى .
5.   لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واحدة من الوظائف المعلن عنها.
6.   لن ينظر بأي طلب غير مكتمل الوثائق او مخالف لشروط الاعلان.

الوثائق المطلوبة :
1.   صورة مصدقة عن الشهادات العلمية.
2.   صورة عن كشف علامات الثانوية العامة .
3.   صورة عن معادلة الشهادة العلمية لخريجي الجامعات غير الاردنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
4.   صورة عن شهادات الخبرة العملية ذات الصلة بالوظيفة مصدقة من وزارة العمل للخبرات المحلية ، شريطة ارفاق كشف بيانات المؤمن عليه من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وشهادة الخبرة من خارج البلاد التي تصدق من الجهات ذات العلاقة ومن قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
5.   صورة عن شهادة عضوية نقابة المهندسين الأردنيين .
6.   صورة عن شهادات الدورات التدريبية مصدقة حسب الأصول (ان وجدت).
رابط التقديم : 

انقر هنا

 




 

 


 

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