وظيفة قيادية شاغرة في الصندوق الأردني للريادة

الإخباري - أعلنت شركة الصندوق الأردني للريادة، اليوم الأحد، عن توفر وظيفة قيادية شاغرة.



وجاء في الصحف اليومية، إعلان الشركة بتوفر شاغر مدير عام الشركة، حيث يتولى المدير العام مسؤولية إدارة استثمارات الشركة وكافة أعمالها بما يضمن تحقيق أهداف المشروع بكفاءة وفاعلية، ويرتبط إداريا بمجلس إدارة الشركة.



ويُعد الصندوق الأردني للريادة، شركة مساهمة خاصة مملوكة من البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض مسجلة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة برأسمال قدره 98 مليون دولار، وبتمويل من البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار والبنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار.

اضافة اعلان



