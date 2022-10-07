الجمعة 07-10-2022
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الجمعة، 07-10-2022 10:54 ص

وفاة الصحفي ممدوح حوامدة

ممدوح


الوكيل الإخباري - انتقل إلى رحمة الله تعالى، الجمعة، الصحفي القدير والمرحوم ممدوح عبد العزيز حوامدة (ابو باسل) عن عمر يناهز الثمانين عاما.

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وذلك بعد أعوام طويلة قضاها في العمل الصحفي، حيث كان رحمه الله متميزاً في متابعة ونقل أخبار الناس وهمومهم، عبر صفحته التي حملت العنوان نفسه " أخبار الناس "، أذ كانت موضع متابعة الأوساط التشريعية والتنفيذية والسياسية والحزبية والنقابية والحكم المحلي، نظراً لما كانت تحمله من أسرار وما تفيض به من حب لوطنه وشعبه وقيادته، وحرصه على خدمة الجمهور منتقداً الترهل والمحسوبية والتقصير, وداعياً بلا كلل إلى انتهاج سياسة الباب المفتوح في التعامل بين المؤسسات الحكومية وأبناء الشعب.

 




 

 


 

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