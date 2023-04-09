الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

وفاة الوزير الأسبق عمر شديفات

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الأحد، 09-04-2023 09:18 م

وفاة الوزير الأسبق عمر شديفات

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الوكيل الاخباري - تنعى بمزيد الحزن والاسى والتسليم بقضاء الله وقدره قبيلة بني حسن عامة وعشيرة الشديفات خاصة، ابنها البار معالي الأستاذ الدكتور عمر مصلح الشديفات، وزير التعليم العالي الأسبق، والد المهندس محمد والدكتور حسين وعبدالله والدكتورة روان والدكتورة الاء، وزوج الأستاذ الدكتور يسرى يوسف العلي العموش.

وسيشيع جثمانه في مسجد ابو نصير الكبير مع صلاة الظهر من يوم غد الاثنين إلى مقبرة شمال عمان - شفا بدران.

وتقبل التعازي في ديوان ال هلسة - دابوق بجانب حدائق الحسين للرجال والنساء من الساعة الثامنة مساء حتى منتصف الليل من يوم الاثنين ولغاية يوم الأربعاء.

انا لله وانا اليه راجعون.

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