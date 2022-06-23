وفاة طالبة بعيار ناري داخل حرم جامعة خاصة في عمّان

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توفيت طالبة متأثرة بإصابتها بعيار ناري اليوم الخميس داخل حرم جامعة خاصة في العاصمة عمان.

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وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إن الفتاة فارقت الحياة متاثرة باصابتها وما زال التحقيق جارٍ.

وكان أقدم أحد الاشخاص على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة.

ونتج عن ذلك إصابتها واسعفت الى المستشفى بحالة سيئة وما لبثت ان فارقت الحياة ولاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته والقاء القبض عليه.