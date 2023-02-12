وفاة طالب الطب الاردني ابو حجير في مصر

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

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نعت الجمعية العلمية الطلابية المصرية وفاة طالب الطب الأردني قصي سعيد ابو حجير سنة رابعة و المسؤول عن اللجنة القائمة عن الصحة الانجابية بكلية طب القصر العيني في مصر يوم الجمعة .



وقالت الجمعية العلمية لطلبة الطب في جامعة الجلالة المصرية في منشور لها عبر " فيسبوك " :" ((وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تنعى الجمعية العلمية لطلبة الطب بجامعة الجلالة وفاة صديقنا العزيز : قصي آل حجير المسؤول عن اللجنة القائمة عن الصحة الانجابية في كلية طب القصر العيني.. و نسأل الله عز و جلَّ أن يرحمه و يغفر له و يرزقه الفردوس الأعلى "

وقال مقربون لـ " الوكيل الإخباري" ، أن قصي طالب طب سنة رابعة في مصر وتوفي اثر استنشاقه غاز الكيزر ، و لديه شقيقان وشقيقة واحدة وهو الابن الأكبر لعائلته .



وأكد مقربون ان جثمان الشاب قصي وصل الى الاردن وتم الصلاة عليه بعد صلاة ظهر اليوم الاحد .