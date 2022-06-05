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الأحد، 05-06-2022 08:53 ص

وفاة وإصابتان بحادث تصادم على طريق الزرقاء - جرش

شرطة سير (3)


الوكيل الإخباري - توفي شخص وأصيب اثنين آخرين إثر حادث تصادم بين مركبتين على طريق الزرقاء - جرش.

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وقالت إدارة السير، اليوم الأحد، إنه تم إخلاء المتوفي ونقل المصابين إلى مستشفى جرش الحكومي فيما وصفت حالتهما العامة بالبليغة.

 

وأضافت أن طرق المملكة تشهد حركة مرورية نشطة بالتزامن مع بداية الأسبوع وخاصة للسير القادم من المحافظات باتجاه العاصمة عمّان.

 

ودعت جميع السائقين إلى ضرورة التقيد التام بالسرعات المقررة على الطرق وتوخي الحيطة والحذر، وعدم ترك المركبات على الشارع في حال وقوع أي حادث، وذلك تجنبا للازدحامات المرورية.


 




 

 


 

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