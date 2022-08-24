وفاة وإصابتان بمشاجرة في جرش

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقعت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة مخيم غزة إثر خلافات قديمة بينهم توفي على أثرها شخص ثلاثيني تعرض للطعن وأصيب شخصين آخرين .



وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم نقل الوفاة وإسعاف المصابين إلى مستشفى جرش الحكومي وحالة المصابين متوسطة قيد العلاج فيما قامت الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأطراف وبوشرت التحقيقات .

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