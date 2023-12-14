وفاة و11 اصابة بحوادث سير منذ الليلة الماضية

الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية ان حركة المرور نشطة وانسيابية صباح اليوم على كافة الطرق الخارجية كالطريق الصحراوي وطريق اربد -عمان ولا عوائق تذكر . اضافة اعلان





واشارت خلال تقريرها المروري انها تعاملت صباح اليوم مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب بين مركبتين نتج عنه 3 اصابات متوسطة تم نقلهم الى مركز طبي القطرانة



واوضحت الدوريات اهم البلاغات التي تعاملت معها خلال 24 ساعة ماضية ، حيث تعاملت في تمام الساعة 3 ونصف مساء امس مع حادث تصادم بالقرب من جامعة العلوم والتكنولوجيا باتجاه اربد نتج عنه وفاة و3 اصابات تم نقلهم الى مستشفى الملك المؤسس .



وتعاملت في تمام الساعة 5 ونصف مساء امس مع حادث تدهور لمركبة على طريق الممر التنموي بالقرب من جامعة الاسراء نتج عنه 5 اصابات متوسطة تم نقلهم الى مستشفى التوتنجي

