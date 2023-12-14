الخميس 14-12-2023
الوكيل الاخباري
 

شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على حي سكني بجباليا

وفاة و11 اصابة بحوادث سير منذ الليلة الماضية

ارتفاع أسعار النفط عالميا

وظائف شـاغرة ومدعوون للتعيين - اسماء

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط جنوب غزة

مجلس النواب الأمريكي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن

استشهاد 3 شبان جراء قصف إسرائيلي لجنين

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مجزرة إسرائيلية جديدة في رفح

يهود يغلقون طريقا سريعا بلوس أنجلوس للمطالبة بوقف الحرب على غزة

عاجل

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط جنوب غزة

الخميس، 14-12-2023 08:41 ص

وفاة و11 اصابة بحوادث سير منذ الليلة الماضية

29601_4_1634452848


الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية ان حركة المرور نشطة وانسيابية صباح اليوم على كافة الطرق الخارجية  كالطريق الصحراوي وطريق اربد -عمان  ولا عوائق تذكر .اضافة اعلان


واشارت خلال تقريرها المروري انها تعاملت صباح اليوم مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب بين مركبتين نتج عنه 3 اصابات متوسطة تم نقلهم الى مركز طبي القطرانة 

واوضحت الدوريات  اهم البلاغات التي تعاملت معها خلال 24 ساعة ماضية  ، حيث تعاملت في تمام الساعة 3 ونصف مساء امس  مع  حادث تصادم بالقرب من جامعة العلوم والتكنولوجيا باتجاه اربد نتج عنه وفاة و3 اصابات تم نقلهم الى مستشفى الملك المؤسس .

وتعاملت في تمام الساعة 5 ونصف مساء امس مع حادث تدهور لمركبة على طريق الممر التنموي  بالقرب من جامعة الاسراء نتج عنه 5 اصابات متوسطة تم نقلهم الى مستشفى التوتنجي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وظائف

وظائف شـاغرة ومدعوون للتعيين - اسماء

112023414911527110225

تنويه هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الدفاع المدني 4

الامن العام : وفاة و3 اصابات بحادث سير

122023616219671863689

سعر كيلو الخيار بـ 55 قرشاً في السوق المركزي

الأمن العام

الامن العام : جريمة قتل في عمان

الملك جالس

توجيهات ملكية بشأن الوكيل الأول سالم مفتن سالم

أخبار متعلقة
449244_1_1647412034

الدوريات الخارجية : 4 حوادث مرورية خلال 24 ساعة

1120233084226599446131

الدوريات الخارجية : 3 اصابات بحوادث سير منفصلة خلال 24 ساعة الماضية