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الأحد، 10-12-2023 10:37 ص

الدوريات الخارجية : 3 اصابات بحوادث سير منفصلة خلال 24 ساعة الماضية

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الوكيل الإخباري - قالت غرفة عمليات الدوريات الخارجية ان الحركة المرورية نشطة وانسيابية على كافة طرق المملكة صباح اليوم الأحد . 

واشارت انه تم التعامل مع اثر مروري بمنطقة طلوع سلحوب ناتج عن حادث تصادم بين مركبتين  بلا اصابات ، وتم ازالة العائق 

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واوضحت خلال تقريرها المروري ان خلال الـ  24 ساعة الماضية تم التعامل مع حادثي تدهور وتصادم لمركبات  ، اولها حادث تصادم على طريق الـ 100 بين مركبتين نتج عنه اصابتين متوسطات تم نقلهم الى مستشفى التوتنجي 

وتم التعامل مع حادث تدهور لمركبة على طريق  اوتستراد - المفرق-زرقاء نتج عنه اصابة واحدة متوسطة تم نقلها الى مستشفى الزرقاء الحكومي 

واوضحت ان ابرز المخالفات المرورية التي تم التعامل معها كانت السرعات العالية ، حيث  تم ضبط مركبة ضمن اختصاص المفرق تسير بسرعة 100-181 وتم اجراء اللازم 

 




 

 


 

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