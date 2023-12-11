الدوريات الخارجية : 4 حوادث مرورية خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - أوضحت غرفة عمليات الدوريات الخارجية أن الحركة المرورية كثيفة وانسيابية على الطرق الخارجية صباح اليوم، مثل طريق إربد - عمان، والطريق الصحراوي، وطريق اوتستراد - الزرقاء، ولم تسجل أي عوائق تذكر.



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وأشارت الدوريات الخارجية في تقريرها المروري أنها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 4 حوادث مرورية بسيطة، معظمها اقتصر على الأضرار المادية، وكانت أسبابها عدم اخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة والتتابع القريب.



واضافت الدوريات انها تبلغت يوم امس بتعطل مركبة شحن على اوتوستراد المفرق - الزرقاء ما بعد جامعة الهاشمية ، حيث تم التعامل معها وتوجيه السائقين.

