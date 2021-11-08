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الإثنين، 08-11-2021 03:48 م

وفد من مدينة باسيل السويسرية يزور بلدية اربد الكبرى

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الوكيل الاخباري- استقبل رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف بحضور عدد من المسؤولين في البلدية وفد من مدينة باسيل السويسرية وبحث معهم أوجه التعاون المشترك في مجالات متعددة لفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك وسبل تطويرها . 

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وقال الشريف ان مدينة اربد ذات التاريخ العريق والتي تبلغ مساحتها 410كم قد شهدت تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين وأحتضنت العديد من اللاجئين السوريين الأمر الذي أثقل كاهل البلدية وجعلها تعمل باستمرار على رفع مستوى الخدمات خاصةً في مجال البيئة . 


وأضاف الشريف أن بلدية اربد الكبرى تنفتح على مؤسسات المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني محلياً ودولياً وتعمل على التواصل معها في سبيل الإرتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودتها وإنشاء مشاريع تنموية تصب في النهاية في مصلحة الطرفين من خلال نقل الخبرات والمعرفة .


من جهة أخرى أعرب أعضاء الوفد الزائر عن سعادتهم وسرورهم بزيارة مدينة اربد ذات المعالم التراثية الجميلة مشيرين إلى أن هذه الزيارة تأتي تمهيداً لصياغة بنود اتفاقية توأمة بين بلدية اربد ومدينة باسيل السويسرية ونقل المعرفة والخبرات في كافة المجالات .


في نهاية اللقاء تم عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تتضمن أهم المشاريع المستقبلية لمدينة اربد مثل السوق المركزي وتطوير وسط المدينة وأطلع الوفد خلال جولة على أهم المعالم التراثية في مدينة اربد مثل متحف السرايا والمحطة التحويلية .

 

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